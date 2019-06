Ynspeksje hâldt grutte kontrôle fan sjarterskippen op Skylge

Der is yntinsyf oerlein mei de sektor oer de regels dêr't sy oan foldwaan moatte en hoe't de ynspeksjetsjinsten besykje dy te hanthavenjen. In soad skippen lizze no op Skylge en al dy skippen yn ien kear kontrolearje, is effisjinter en boppedat ek nofliker foar de skippers. Dan is der bygelyks minder oerlêst foar de gasten as wannear't de skippen ûnderweis binne.

Oan easken foldwaan

Der wurdt ûnder oare sjoen oft de skippen op krúsjale ûnderdielen oan de easken foldogge. Bygelyks: is de mêst goed ûnderhâlden, binne de skippen brânfeilich, wurdt de marifoan goed brûkt? Ek wurdt kontrolearre oft alle papieren op oarder binne.

De aksje bart op oanfolling fan de reguliere kontrôles.