Tonger is kommendeweis: wat moatst wol en net dwaan?

It tongerfront dat dizze woansdei oer Nederlân lûkt, is ûnderweis nei Fryslân. Tonger kin gefaarlik wêze. Op in militêr oefenterrein op de Ossendrechtse Heide yn Brabân binne woansdeitemoarn 14 minsken ferwûne rekke. It giet om bern tusken de 16 en 18 jier. Se wienen dêr foar har oplieding. Erik Sijbring is ekspert op it mêd fan bliksembefeiliging fan Van der Heide yn Drachten en hy fertelt watst wol en net dwaan moatst by tonger.