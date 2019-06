Dantumadiel iepenet histoaryske fyts- en kuierrûte

Sa hat yn Wâlterswâld bygelyks de Herfoarme Tsjerke in buordsje krigen en stean yn Driezum, by it paad troch de bosk by de Rinsma State, twa ynformaasjepanielen. De fytsrûte giet troch en om beide doarpen hinne en is 24 kilometer lang. Der binne 62 plakken beskreaun.