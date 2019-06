Drachtster skoalbern fytse 17.000 kilometer

De aksje wie in inisjatyf fan Veilig Verkeer Nederland, yn gearwurking mei de gemeente Smellingerlân en de provinsje. Neffens harren binne bern kwetsbere ferkearsdielnimmers. Se skatte situaasjes net altyd like goed yn en witte sa no en dan net hokker ferkearsregels jilde. Mei dizze aksje dogge se mear ûnderfining op yn it ferkear.

Tegearre mei harren heit, mem, pake of beppe hawwe de bern de ekstra kilometers fytst. De bern waarden motivearre troch sponsorkadootsjes as se in bepaald tal kilometers fytst hiene. Dat wiene bygelyks ritsjes fan en nei it sintrum fan Drachten, in fytstocht yn de fakânsje of op de fyts nei skoalle of de sportklup.