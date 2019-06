Beswier tsjin gaswinning Langsweagen fan tafel fage troch Raad van State

Earder al hie de minister fan Ekonomyske Saken him posityf útsprutsen oer de gaswinning. It ministearje seach gjin reden om it winningsplan te wegerjen, om't út ûndersyk bliken die dat de boaiemdelgong maksimaal 3 sintimeter wêze soe.

De ferwachting is sels dat de boaiemdelgong tusken de 0,6 en 1,3 sintimeter wêze sil. Dat is neffens de Raad van State sa'n bytsje, dat de kâns op bevingen mei skea minimaal wêze sil.

De gemeente Hearrenfean wie benaud dat Vermilion him net oan de fergunning hâlde soe, en mooglik langer trochgean wol mei it winnen fan gas. Mar dat docht neffens de Raad van State net ta de saak, om't dat in kwestje fan hanthavenjen is. Dêrnjonken betwivelet de Raad dat Vermilion him net oan de fergunning hâlde sil.