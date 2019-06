Brechje 'Spoelstra's Draai' rêden fan ûndergong

En dat is mei in soad stipe út de mienskip slagge. Der hawwe aardich wat partijen meiwurke oan it behâld fan dit brechje. "Het is een feest voor het dorp, omdat wij weer hebben ervaren hoe goed het soms werkt als mensen met elkaar samenwerken en proberen initiatieven te nemen", fertelt Fred Hoogenboom fan Historische Vereniging Bakkeveen.

"Dat is een van de verhalen die we vandaag ook aan onze leden, de inwoners van Bakkeveen en mensen die mee hebben gewerkt, willen vertellen."

Skipfeart dominant

It histoaryske belang fan de brêge is neffens Hoogenboom dat er noch ynsjoch jout op in tiid wêryn't de skipfeart dominant wie oer de auto en de fyts. "Het is een terugblik op de tijd waarin alles nog per schip werd vervoerd en de veenontginning nog volop aan de gang was."

It wie in tiid wêryn't in soad feroare. Oan it begjin fan de 20e iuw waarden skûtsjes net mear fan hout makke, mar fan stiel. Houten brêgen waarden izeren brêgen.