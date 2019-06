Sealfuotbalklup Avanti koe net oars as frouljusteam weromlûke út earedifyzje

Sportyf sjoen gie it dit seizoen net geweldich, de froulju einigen as lêste yn de kompetetysje. Dat wie lykwols net de reden om it team werom te lûken. Neffens de foarsitter binne der meardere redenen.

Der wie lang ûnwissigens oer hokker froulju noch yn it team bliuwe soene. Hy hie al kontakt mei in eventuele nije trainer, doe't twa spylsters yn it al úttinne team ek keazen foar in oare klup, Drachtster Boys. De tiid om ferfanging foar harren te sykjen, wie der net.

Gjin tastimming

Neffens Van Diggelen is ien fan de problemen dat de oare fuotbalferiening yn Stiens spylsters gjin tastimming jout om njonken fjildfuotbal ek yn de seal te spyljen. Der binne goeie spylsters by dy't ek hiel goed by Avanti spylje kinne soene, seit er.

Der is yn Fryslân ek wer in nije sealfuotbalklup oprjochte. Dat soarget foar noch mear fersprieding fan goeie spylsters. Boppedat leit Stiens net echt sintraal. It is in optelsom dy't derfoar soarget dat der net in represintabel earedifyzjeteam delset wurde kin.