Ferdwûne ûnderdiel fan keunstynstallaasje Oerol wer te plak

De keunstmjittige skulpen, dy't makke binne fan recycle plestik, leine yn de Waadsee by Oosterend, mar wiene ferdwûn. Op de skulpen siet in sensor, dy't gegevens fan it wetter mjit. Sûnder dy gegevens wurket de keunstynstallaasje net goed.

No docht bliken dat in eilânbewenner de skulpen út goede bedoelings meinaam hie. Se lizze no wer te plak. It symfoanyske lûd fan de keunstynstallaasje is woansdei wer te hearren.