Rûzige ekstra riedsgearkomste oer miljoenetekoart Dantumadiel

It waard in emosjonele en rûzige jûn yn de riedseal. De opposysje foel it kolleezje bot oan op de wize wêrop't it de tekoarten oanpakke wol en oer de oarsaken derfan. Der wiene trije moasjes yntsjinne. Ien dêrfan wie in moasje fan ôfkarring. Dy waard fuortstimd en ek in oare moasje helle it net.

Oer Feanwâlden en it doarpshûsplan waard yn de riedsgearkomste wol sprutsen, mar dúdlikheid kaam der net. Alle herstelplannen fan it kolleezje wurde pas nei de simmer behannele. De komst fan it doarpshûs bliuwt dêrtroch faai. De inisjatyfnimmers tinke nei oer fierdere (juridyske) aksje.