Donkerbroek wol doarpssintrum yn nij duorsum gebou

It doarp Donkerbroek wol in nij doarpssintrum hawwe. De doarpsbewenners hawwe tiisdeitejûn in plan dêrfoar oerlange oan de gemeenteried fan Eaststellingwerf. It plan omfettet in ynvestearring fan 2,4 miljoen euro. In grutte groep Donkerbroeksters wie oanwêzich by de gearkomste.