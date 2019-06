Earste bekerwinst foar Mid-Fryslân nei stunt tsjin LDODK

Oan it begjin fan de wedstriid wie it gat fan de koer lestich te finen foar beide ploegen. Nei acht minuten wie der mar ien skoare te notearjen. Allinnich Mid-Fryslân, dy't ien klasse leger útkomt as LDODK, wist te skoaren: 1-0. It wie pas nei 12 minuten en in 3-0 efterstân dat André Zwart út in strafworp foar it earst raak sjitte foar LDODK.

Ek dêrnei bleaunen de punten krap. Stadich mar wis wie it de haadklasser Mid-Fryslân dy't útrûn. It ferskil wie efkes fjouwer punten. Mar oan de ein fan de earste helte like LDODK wekker te wurden. By it skoft stie it 8-6 foar Mid-Fryslân.