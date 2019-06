Kolleezje Ljouwert sjocht gjin tûkelteammen mear foar WTC-gebiet

Neffens wethâlder Hein de Haan (PvdA) binne der ferskate tûkelteammen dy't der noch leine, yn it plan oanpast. Sa komt der in hegere griene wâl tusken it gebiet en de omlizzende wenwiken. De omwenners wiene benaud foar lûdsoerlêst en in minder moai sicht. Dat is dêrmei oplost, neffens it kolleezje.

Neffens de wethâlder binne de wykbewenners tefreden mei de oplossing. De kosten binne no wol 175.000 euro heger. Yn stee fan de 2 ton moat der 375.000 euro foar komme. Dat wurdt oan de ried foarlein.

It stikstofprobleem is neffens de wethâlder net fan tapassing. De gemeente hat ûndersyk dien nei de eventuele útstjit fan stikstof en de gefolgen foar De Alde Feanen. Dy binne der neffens him net.