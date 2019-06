Hoe libbest mei kanker? Alvestêdeswimmer Cobie Heida stipet kankerpasjinten

Hoe fertel ik oan myn bern dat ik kanker ha? Of wat wol ik noch dwaan yn myn libben? Dat binne de fragen dy't Heida krijt as maatskiplik wurker op de onkologyôfdieling yn it MCL. "Yn myn wurk spylje gjin oare saken, want it giet oer libben en dea. En dat betsjut echt wat. Ik help minsken mei hoe't se mei it hiele kankerproses omgean moatte. Hoe minsken foarm jaan kinne oan it lêste stik fan har libben. En wat de famylje dêryn betsjutte kin."

"It moaie is dat minsken harren faak beswierre fiele om dizze dingen te dielen mei harren neisten, om se net noch mear te belêsten. Mar oan my kinne se alles fertelle. Ik bin der foar harren. Ik doch dit no al fyftjin jier en ha bygelyks ek al minsken dêr't ik al tsien jier by oer de flier kom. Watst wolris tsjinkomst, is dat minsken langer libje as ferwachte en dat it sosjale netwurk ôfheakket. It klinkt miskien raar, mar dan is it sa fan: do soedest deagean, mar do bist der noch hieltyd."