Judoka Bergstra sil yn Minsk op jacht nei Olympyske kwalifikaasje

Op dit toernoai binne in soad punten te pakken foar in ticket foar de Olympyske Spelen fan 2020 yn Tokyo. "De kwalifikaasje giet oant no ta by my noch net hielendal goed dus de Europeeske Spelen binne hiel wichtich foar my", seit Bergstra. "De foarm is de lêste wiken eins wol goed, better as ferline jier moat ik sizze, dus ik haw neat te klaaien."

Feroaringen

Ien fan de saken dy't foar Bergstra in ympakt hân hat, is de kar fan it Judobûn om in aparte coach foar de manlju en foar de froulju oan te nimmen. "Dêr wie ik yn it begjin net sa bliid mei", seit de topsporter. "Mar dat liket my logysk wannear't der in wichtige feroaring plakfynt. No giet dat hartstikke goed."

Op dit stuit is Bergstra sels wiis mei har nije coach. "Guon saken dogge manlju en froulju gewoan oars. Ik fyn it no noflik wurkjen mei myn Dútske coach."