Sjonger Jelle B hâldt dermei op: "Ik sil de skoalbanken wer yn"

De 33-jierrige sjonger wie al in skoftke stil op sosjale media, mar tiisdeitemiddei sette er op Facebook it berjocht dat er syn gitaar 'aan de wilgen hangt'. Yn it radioprogramma De Middei fan Fryslân leit er út wêrom. "Ik ha in heal jier werom foar mysels in beslissing naam: ik wolris wat oars. Ik ha fyftjin jier dit dien as Jelle B en ha it echt machtich moai hân. Ik ha letterlik de hiele wrâld oer west mei dat ding, as boerelul sis ik altyd. Ik bin der wat ynrôle en bin fyftjin jier fierder en ik tink yn ien kear by mysels: ik ha myn nocht."

Neffens de muzikant duorre it wol efkes foardat dat idee echt lâne. Omdat er de lêste tiid net mear aktyf wie op sosjale media, wiene der ek in soad minsken dy't har ôffregen hoe't it mei him wie. "Ik krige dochs wol in hiel soad berjochtjes fan 'e wike fan 'Jelle, wêr bist no, wat is der oan 'e hân? Libbest noch wol?'. Ik fielde my wol wat ferplichte om útlis te jaan."