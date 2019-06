'Ome Willem' út Drinte moat stellen sloepen út Fryslân werombetelje

Om't de saak al jierren âld is, fynt de rjochtbank yn Ljouwert dat de sloependief net werom de finzenis yn hoecht. Yn de moannen septimber, oktober en novimber 2013 binne der sloepen stellen yn Langwar, Wergea, Grou, Boarnsweach en it Oeriselske Wanneperveen.

Boarnsweach

De eigener fan de sloep yn Boarnsweach ûndekte dat it disselslot fan de boattrailer trochslipe wie. De plysje pleatste in folchapparaat op de boat en net folle letter binne der by in wettersportbedriuw yn Grootebroek (Noard-Hollân) trije mannen oppakt.

Letter is der ek in 53-jierrige ynwenner fan it Dútske Twist oanholden. Syn saak waard twa wiken lyn al holden. De twa mannen soene alles tegearre efter de skermen organisseare hawwe.

'Ome Willem'

De rjochtbank bepaalde tiisdei dat de Drint 20.000 euro oan it pear fan de sloep betelje moat. De man wurdt troch bekenden 'Willem' naam fanwegen de likenis mei Edwin Rutten, de akteur fan it eardere berneprogramma 'De film van ome Willem.'