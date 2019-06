Bestjoer fuotbalklup LAC Frisia stapt op, reden noch ûndúdlik

Wat de reden is foar it opstappen, is net bekend makke. Ein 2018 waard bekend dat der finansjele problemen binne by de Ljouwerter fuotbalferiening. Ferline jier waard in ferlies draaid fan 46.000 euro.

Oft dy finansjele tastân de reden is wêrom't Cor van de Haar opstappe wol, wurdt net dúdlik makke. Van de Haar is yn juny ferline jier foarsitter wurden.

Hoe fierder?

Der sil no earst in kommisje gearstald wurde dy't der foar soargje moat dat der wer in nij bestjoer komt. It sittende bestjoer sil yn de kommende perioade alle rinnende saken noch dwaan en soargje foar in goeie oerdracht. De ferwachting is dat dit foar de winterstop klear is.

Yn de ferklearring op de webside stiet dat it bestjoer snapt dat dit beslút soargje kin foar ûnrêst binnen de feriening.