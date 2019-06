Ald-Ljouwerter fynt histoaryske glês-yn-leadruten by it opromjen

Bauke Zelle wennet al sûnt syn stúdzje yn Delft. Op it stuit dat er in kunde fan him helpt om in hûs leech te heljen falt syn each op twa bysûndere ruten. De glês-yn-leadruten litte ûnder oare famyljewapens sjen, mei dêryn de nammen Emingha en Van Galema.

Zelle fernimt dat it bysûnder guod is, en set fuort útein mei in digitaal ûndersyk. Hjirby komt er der achter dat Wiardastate yn totaal fjouwer fan soksoarte ruten hie. Twa derfan binne ynboud yn it Paul Tetar van Elven museum yn Delft. Hjir steane de manlike famyljewapens op. De twa dy't Zelle fûn hat binne de froulike eksimplaren.

It kastiel fan Goutum

Wiardastate waard ek wol it kastiel fan Goutum neamd. It wie in plak dêr't troch de iuwen hinne ferskate aadlike famyljes harren thús fûnen. Bygelyks de Emingha's en de Fan Kammingha's. It gebou waard mei troch dit ferrin ek hieltyd wer oanpast.

Yn 1881 waard it lykwols te djoer om de ferneamde state te ûnderhâlden, wêrnei't it beslút foel om it gebou ôf te brekken, en yn parten te ferkeapjen. Wa't de bysûndere ruten doe kocht hat, is (noch) net bekend. Feit is wol dat se alle fjouwer yn Delft bedarre binne.

Nei de fynst fan Zelle is der wurk fan makke om de twa aadlike ruten wer werom nei Fryslân te bringen. It glês-yn-lead is úteinlik skonken oan it Fries Museum. Dêr't se der tige wiis mei binne. De nije oanwinst is fuort byset yn de tentoanstelling 'sammele wurk' dy't no te sjen is.