Ljouwerter (38) ferstoarn troch oanriding by Kampen

De Ljouwerter wie de bestjoerder fan it lytse blauwe buske. De oare bestjoerder wie in 41-jierrige man út Daarlerveen. Hoe't it ûngelok bard is, is noch net bekend.

Der lizze fierderop ek in aggregaat en in oanhinger op 'e kop yn de berm. De dyk is foarearst ôfsletten yn beide rjochtingen.

'Deadewei'

De N50 tusken knooppunt Hattemerbroek en Kampen stiet bekend as in 'deadewei.' Der binne de lêste jierren ferskate kearen ûngelokken bard wêrmei deaden fallen binne. It duorret noch oant 2024 foar de dyk tusken Kampen en Kampen-Súd ferbrede wurdt.