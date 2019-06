Nederlânske follybalfroulju winne mei 3-0 fan Tailân

Al fan de earste set ôf kamen de Nederlânske froulje mei 25-18 op foarsprong. De twadde set einige mei 25-20 en Celeste Plak makke de tredde set (25-16) ôf mei in oanfal. Dêrmei hawwe sy mei 3-0 wûn fan Tailân.

Marrit Jasper fan Snits

Marrit Jasper út Snits makket diel út fan it team. Earder hearde har sus Hester Jasper dêr ek by, mar om't der no oare topspylsters werom komme, sit Hester nei trije wiken net mear by de seleksje.

Woansdei spylje de froulje om 13.00 oere tsjin de Feriene Steaten.