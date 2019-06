Dit binne de plannen fan de Provinsje foar de kommende fjouwer jier

Feangreidegebiet

De provinsje wol de kommende jierren tsien miljoen euro ekstra ynvestearje yn it feangreidegebiet. In 'taskforce feangreide' moat it belied effektyf en mei draachflak útfiere yn gearwurking mei de oare belutsen partijen lykas it Ryk, it wetterskip en de lânbou. It wurdt in sykjen tusken maatwurk en algemiene maatregels.

In saneamde maatskiplike baten-analyze moat de provinsje helpe om in goeie kar te meitsjen. De nije PvdA-deputearre Douwe Hoogland mei besykje om dit proses yn goeie banen te lieden. De belangen binne grut, want ek as der neat dien wurdt sil it delgean fan de boaiem yn it gebiet in soad jild kostje oan ekstra kosten foar wetter- en dykbehear.