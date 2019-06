Noch hieltyd gjin skeppe yn de grûn foar bioskoop Pathé yn Ljouwert

It wurk oan de nije bioskoop fan Pathé yn Ljouwert is neffens in wurdfierder fan de bioskoop útein setten, mar op de lokaasje is der noch neat te sjen. Der stean al moannen stekken om it bouplak hinne sûnder fierdere aktiviteit. De bou fan it bioskoopkompleks soe yn maaie fierder gean.