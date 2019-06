Slachter kin gûnen net ynleverje by Nederlandsche Bank

Ofrûne sneon hold de slachter in ludike aksje fanwege it 25-jierrich bestean fan syn saak. Minsken koene dy dei fleis by him keapje foar in âlderwetske priis en mei âlderwetsk jild: gûnen dus. Se koene allinne mei briefkejild betelje. De aksje smiet mar leafst 7000 gûne op en de slachter waard oerladen troch publisiteit.

Falsk briefke

By de ynlevere briefkes sieten ek trije briefkes dy't er net brûke kin: in briefke fan 10 en ien fan 100 dy't te âld binne om sawier yn te leverjen en in falsk briefke fan 100 mei in ôfbylding fan Geert Wilders der op. "Dy binne der yn de drokte tuskentroch glipt. No ja, dat kin barre", reagearret er lakonyk.