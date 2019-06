Graffity-artysten nimme De Klanderij ûnder hannen

Yn totaal tritich graffitykeunstners út heel Europa sille fan 12 oant en mei 14 july parkeargaraazje De Klanderij ûnder hannen nimme. It is de bedoeling dat der sawol oan de binnen- as oan de bûtenkant fan de garaazje spuite wurdt. Besikers kinne fergees in rûnlieding krije, om te hearren nei de ferhalen achter de publike keunst.

"Dat we binnen een jaar al een stuk of tien grote murals hebben kunnen realiseren in de stad is al fantastisch, maar met deze jam waarbij een complete parkeergarage gaan transformeren, is een dream come true", sizze Peter Reen en Serge Hollander fan de organisaasje.

De graffity-artysten komme ûnder oare út Dútslân, Bulgarije, Italië en Spanje.