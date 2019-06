Ljouwerter fersoargingshûs wurdt omboud ta apparteminten

De minsken dy't no noch yn de oanleunwenten wenje, kinne yn har hûs sitten bliuwe. Under de betingsten dy't se no ek hawwe. Het Nieuwe Hoek sil renovearre wurde, en krijt apparteminten.

Het Nieuwe Hoek foldocht net mear oan de easken foar in fersoargingshûs, en dêrom keas eigener Habion derfoar om it op de merk te bringen. Om't Habion in wenningboukorporaasje is, wie goedkarring fan de autoriteit Woningcorporaties nedich foar de ferkeap. Dizze is hjirmei akkoard gien.