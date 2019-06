FIDEO: Wa binne de nije deputearren fan de provinsje Fryslân?

Avine Fokkens (VVD) is mem fan fjouwer bern en wurket (no noch) by de rjochtbank. Se sjocht it as in útdaging om har saken net persoanlik oan te lûken. "Dat ik dat niet teveel op mezelf betrek."

Se hat betrouwen yn it nije kolleezje. "We zijn vier verschillende partijen, maar hebben goed naar elkaar geluisterd wat en waarom we belangrijk vinden. Dat schept een band en dat geeft een goede basis."