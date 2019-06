Fryske universiteit ferwachtet de kommende jierren in enoarme groei

Zwitter hat in ideaalbyld foar syn universiteit foar eagen. It moat neffens him in selde rol krije as ea de universiteit fan Frjentsjer. Neffens him wie dat ek in universiteit mei each foar it Frysk eigene en wie ek dy universiteit echt ûnderdiel fan de mienskip. Mar it bliuwt fansels wol de bedoeling om studinten binnen te heljen. Yn els gefal tûzen studinten.

"Die duizend zijn echt nodig om de Campus Fryslân financieel aantrekkelijk te houden." Neffens Zwitter moat dat gjin inkeld probleem wêze. It probleem sil benammen wêze om de groei yn de hân te hâlden. "We willen heel graag groeien, maar niet te snel. Want dan komt de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek in gevaar."