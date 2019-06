Dyk troch it Fochtelerfean jûns ôfsletten om jonge kraanfûgels

Ferline jier ferstoaren twa jonge kraanfûgels fanwegen it ferkear op de dyk. Nei't in pearke earder dit jier sûnder sukses besocht te brieden, is it twa pearkes kraanfûgels no wol slagge aaien út te brieden. De fûgels sykje no om fretten en rinne dêrom in soad oer de dyk, dy't dwers troch it natuergebiet giet.

Fûgels op 'e strûn

De piken kinne pas oer in pear wiken fleane. Dat makket de fûgels kwetsber. Om't de kraanfûgels fanwegen de drûchte mear muoite as oars hawwe om wetter te finen, is de kâns grutter dat se regelmjittich op 'e strûn sille.

It Fochtelerfean is it wichtichste briedgebiet fan kraanfûgels yn Nederlân. De provinsje, de gemeente Eaststellingwerf en Natuurmonumenten nimme sadwaande maatregels yn it ramt fan de wet natuerbeskerming.

Kommende tiid faker ôfsletten

Nei alle gedachten wurdt de dyk de kommende tiid noch wolris faker jûns ôfsletten. De maatregel duorret oant healwei july. De boskwachter yn it gebiet hâldt de fûgels de kommende tiid yn 'e gaten.