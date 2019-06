Underdiel fan keunstynstallaasje op Oerol is stellen

In essinsjeel ûnderdiel fan in keunstynstallaasje fan de Italjaan Marco Barotti is stellen. Alteast, dêr giet de Oerolorganisaasje fan út. It ûnderdiel dat mist, lei yn it wetter fan de Waadsee by Oosterend. Der siet in sensor op, dy't gegevens fan it wetter mjit. Sûnder dy gegevens wurket de keunstynstallaasje net goed.