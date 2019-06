KNVB sil ûndersyk dwaan nei rebûlje by fuotbalwedstriid

In ûnôfhinklike oanklager sil alle feiten ûndersykje. It fuotbalbûn hat al kontakt hân mei de klups. It is wachtsjen op de wedstriidformulieren en oan de hân dêrfan sil de oanklager bepale oft straffen nedich binne.

Bauke Schat, foarsitter fan fuotbalklup VV Kollum sil ek útsykje wat der krekt bard is.