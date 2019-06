Man rydt mei 242 kilometer yn 'e oere oer Ofslútdyk

In 48-jierrige man út Hollandse Kroon is sneintejûn pakt mei 242 kilometer yn 'e oere op de teller wylst er oer de Ofslútdyk ried. In plysjehelikopter wie op dat stuit dwaande mei in surveillanceflecht oer de Ofslútdyk en seach de man mei hege snelheid út Fryslân nei Noard-Hollân riden en warskôge kollega's.