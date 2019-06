Op de Ludingaweg wie in melding binnen kaam fan ProRail dat ien oerriden wie troch in trein. Doe't de kollega's dêr kamen, seagen se in libbenleas lichem lizzen. Nei wat sykjen mei help fan Facebook en de resjerzje is de identiteit fêststeld.

De plysje betanket foar de reaksjes en tips.