Provinsje wol mear romte jaan oan wynmûnen; by koälysjepartij FNP driget rebûlje

De FNP liket yn alle gefallen in stik fierder te gean as it eigen ferkiezingsprogramma. De leden fan de partij hawwe yn novimber noch yn mearderheid tsjin hegere doarpsmûnen en ek tsjin dy Grinslanner mûntsjes stimd.

De ûnderhannelings hawwe yn Fryslân in stik langer duorre as yn Grinslân en Drinte en dat is in oanwizing dat it akkoart, ek op it mêd fan wynenerzjy, swier kealle. It is wol dúdlik dat FNP-ûnderhannelers Corlienke de Jong en Johannes Kramer bot mei de matearje wraksele hawwe.

Nije politike realiteit

Sy hiene te krijen mei in nije politike realiteit, want CDA, PvdA en ek VVD wolle doarpen en boeren mear romte jaan om in eigen wynmûne te pleatsen. De FNP hie dêrom de kar: of de opposysje yn of in kompromis slute en it is it lêste wurden.

By de FNP stimde in mearderheid fan de leden yn novimber ferline jier noch tsjin nije wynmûnen op it lân op oantrunen fan Johannes Kramer. Deselde Kramer mei de leden no útlizze dat de hegere doarpsmûnen en dy Grinslanner mûnen der dochs komme meie.