Snitser (61) foar de rjochter yn saak tsjin motorklup No Surrender

Yn totaal steane der fiif fertochten foar de rjochter. Njonken de Snitser binne dat ûnder oare in 54-jierrige man út Emmen en in 55-jierrige man út Klazienaveen. De behanneling fan de saak is ûnderferdield yn twa ûndersiken: it saneamde Akepa-ûndersyk en it Harka-ûndersyk. De saak fan de Snitser fertochte makket diel út fan it Akepa-ûndersyk.