Follyballer Gijs van Solkema ferliest mei Oranje fan Kroäsië

It Nederlânsk manljusfollybalteam hat de lêste pûlwedstriid fan de European Golden League ferlern mei 3-0 yn en tsjin Kroasië. Omdat de lange manlju - de bynamme fan it Nederlânsk team - harren al pleatst hiene foar de finale, hat it ferlies gjin gefolgen. Gijs van Solkema út Snits begûn wer yn de basisopstelling.