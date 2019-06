Fjochtpartij nei ôfrin fan fuotbalwedstriid tusken Ryptsjerk en Kollum

Nei ôfrin fan de fuotbalwedstriid tusken fuotbalklup VV Ryptsjerk en VV Kollum is sneontemiddei in grutte fjochtpartij ûntstien yn de kantine. De wedstriid om promoasje nei de twadde klasse waard spile op it fjild fan Harkema Opeinde en waard in 3-0 oerwinning foar de Kollumers. Yn stee fan feest ûntstie der in fjochtpartij yn de kantine, dêr't ferskate minsken by belutsen wiene. Dêrby waarden in pear rake klappen útdield.