Trienke Elshof oer sikstof-útspraak: "We ha in grut probleem"

Yn de PAS-regeling wurdt toetst oft bepaalde aktiviteiten safolle stikstof útstjitte dat it neidielige gefolgen hat foar de natuer. "De PAS wie in metodyk om dat te berekkenjen wat de ynfloed wie fan in gebou, in dyk, in yndustry op in natuergebiet", lei Elshof út yn it programma Buro de Vries fan Omrop Fryslân. "Op basis fan dy berekkening koest dan in fergunning krije, asto oantoane koest dat dyn aktiviteit net in achterútgong wie foar in natuergebiet." Sa'n tastimming foarôf mei fan de Ried fan Steat net mear.

Drama fan de oerheid

Hans van der Werf, fan de Fryske Miljeufederaasje fynt it in drama en in brevet fan ûnfermogen, benammen fan de oerheid. "We binne no fiif jier dwaande mei dit systeem. Der is in soad jild yn stutsen, der binne ôfspraken makke en ferwachtingen kreëarre. De ferwachting wie ek dat de stikstof-deposysje yn natuergebieten dêrmei werom rinne soe. Dêr hie better oer neitocht wurde moatten. Ik fyn it benammen in drama foar al dy boeren dy't no yn ûnsekerheid sitte.

It is net allinne in lânbouprobleem. Ek foar bouprojekten lykas it Cambuurstadion en it fleanfjild by Lelystêd hat it grutte gefolgen. De oerheid hat no in krisisteam ynsteld ûnder lieding fan lânbouminister Carola Schouten.

Lânbou en natuer gearwurkje

Hans van der Werf: "Yn Fryslân wurkje lânbou en natuer aardich goed tegearre, besykje ta oplossings te kommen. Werom soene we dat ek net lanlik kinne?" Mar Van der Werf sjocht tagelyk dat salang't de oerheid ynset op it finen fan juridyske oplossingen, dat we dan wer mei lege hannen stean sadree't in proseduere ôfsketten wurdt.