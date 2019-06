Van der Schoot nei oerwinning yn Sint-Jabik: "Dit is hielendal lekker"

De finale tsjin Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar wie iensidich. Bergsma en dy pakten noch wol it earste buordsje, mar dêrby bleau it ek. "Ik hie ferwachte dat Marten yn de finale wat mear sjen litte soe", seit Van der Schoot. "Dat die er juster yn Broeksterwâld en hjoed earder ek. Dan hiene we it hiel dreech hân. Mar we hiene him in pear kear goed te pakken mei bepaalde slaggen, en Hans ek. Dêrtroch makken sy in soad flaters."

Sa gie Bergsma yn de finale njoggen kear de mist yn mei syn opslach. "Je slaan ris ien fuort en dêrnei slacht hy de bal foar", seit Van der Schoot. "En in bal foel ien kear krekt op it toutsje. It binne allegear lytse foutsjes dy't ús kant op falle."

Gjin geheim resept

De ferrassing fan de dei wie lykwols net de finale, mar de heale finale. Dêryn wûnen Van der Schoot en syn maten fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Sy hiene de earste seis partijen fan it jier allegear wûn. In geheim resept hat Van der Schoot net. "Je moatte gewoan je eigen ding dwaan. Net in protte fouten meitsje en soargje dat je op seis gelyk de punten pakke."