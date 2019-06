Soepboer: "As we net op ús strepen steane, ferlieze we terrein mei it Frysk"

De plaknammebuorden yn Waadhoeke wiene net it iennige ûnderwerp fan diskusje yn it Nijsfoarum. Earst praten de foarumleden oer it pensjoenakkoart dêr't sneon in klap op jûn is troch de FNV-leden. Oer dat ûnderwerp wie wol ienriedigens: goed dat der no in akkoart leit, mar it hie noch wol wat steviger kinnen.

Sa soe der ek in mooglikheid wêze moatte om mei pensjoen te kinnen as jo der 45 tsjinstjierren op sitten ha, fûnen de foarumleden. Dat is no net fêstlein yn it akkoard, hoewol't it wol in opsje is dêr 't noch oer praat wurde sil.

WK fuotbal

Ta beslút joegen de foarumleden har miening oer it WK fuotbal mei de Nederlânske froulju. "Ik ha tasein dat ik my ynhâlde soe, mar ik fyn it dramatysk, sa min", beklage Aant Jelle Soepboer him. De oaren wiene mylder: "It moat wol better yn de folgjende ronde, mar ik sjoch der graach nei", sei Hans van der Werf.