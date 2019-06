Folchboatsje roeitocht KikaRow slacht om op Lauwersmar

De eardere rêdingsboat Tjerck Hiddes, dy't de tocht begelate, moast yn aksje komme om de twa wer út it wetter te heljen. Dat skriuwt Wâldnet.

Ien fan de twa opfarrenden rekke ûnderkuolle, mar hoegde net nei it sikehûs. Nei in behanneling troch it ambulânsepersoniel gie it alwer better.

Roeie foar ûndersyk

KikaRow is in roeitocht fan 1400 kilometer lang troch hiel Nederlân om jild yn te sammeljen foar ûndersyk nei bernekanker. Sneon wie de tsiende etappe, fan Grins nei Dokkum ta. De tocht docht fierder ek noch Ljouwert en Starum oan yn ús provinsje.

Wêrtroch't it folchboatsje krekt omsloech, is net dúdlik.