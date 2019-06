Smûke drokte op Instameet yn nasjonaal park De Alde Feanen

De tocht wie fergees, mar der waard wol fan de dielnimmers frege oft sy by it pleatsen fan de foto's in hashtag brûkten dy't, at je der op klikke, alle bydragen fan de dielnimmers sjen lit. Ien fan de wichtichste hashtags wie #instameet_aldefeanen, mar der binne mear.

It doel is om sa safolle mooglik minsken te berikken. "Wy hoopje boppe in miljoen 'views' te kommen", seit fotograaf en mei-organisator Hillebrand Breuker fan Warten.