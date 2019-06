Partoer Van Zwieten trochbrekt hegemony Van der Bos en wint yn Sint-Jabik

Bergsma en dy pakten yn de finale in foarsprong fan in buordsje, nei't Van Zwieten de bal bûten sloech op 6-6. It earst dêrnei die Bergsma dat ek en dus wie it wer lyk. Mei in foarsprong fan 6-4 yn it tredde earst krige Van Zwieten de bal werom nei in opslach fan Van der Schoot. De retoerbal fan Van Zwieten gie foarby de keats en dêrmei pakte syn partoer in foarsprong fan 2-1.

Yn it fjirde earst krige Erwin Zijlstra de bal wer werom nei in opslach fan syn maat Van Zwieten. Zijlstra stie goed en retoernearre de bal ta yn it perk: 3-1. De foarsprong waard allinnich mar grutter, om't Bergsma by 3-1 en 6-4 de bal bûten opsloech. It wie net de finale fan Bergsma, dy't in protte opslachmissers hie.

Doe't Renze Pieter Hiemstra de bal ek nochris kwea sloech op 4-1 en 6-4, wiene Van Zwieten en dy noch mar ien buordsje ferwidere fan de haadpriis. Op 5-1 en 6-4 koe Wassenaar de opslach fan Van Zwieten net retoernearje. Dat betsjutte de oerwinning foar Van Zwieten en dy.