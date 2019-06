SCO ûnderút yn lêste wedstriid fjildkuorbalseizoen

By it skoft hie Wageningen al in foarsprong te pakken: 12-9. Dy ha de besikers yn de twadde helte dus útwreide.

SCO einiget op it fiifde plak yn de Haadklasse A. Dat is ien plakje leger as Mid-Fryslân. De Redústers spilen sneon har lêste wedstriid al. Tsjin De Meeuwen út Putten waard it op it eigen sportfjild 19-15.

Noardlike bekerfinale

Foar Mid-Fryslân is it seizoen lykwols noch net dien. Takom tiisdei spylje se de noardlike bekerfinale tsjin LDODK.