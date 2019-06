Excelsior út Driezum-Wâlterswâld winner SurventoBrass

De solistepriis waard wûn troch it trombonekwartet fan it Heideblomke fan de Harkema. De jeugd spile dit jier foar it earst ek op sneon op it festival. Dêr wûn Jeugdbrassband Projunior út Gerkeskleaster/Stroobos, ûnder lieding fan Dineke Oostra-Kamminga. De solistepriis yn dizze jeugdgroep gie nei Rinsumageast.

Sjuery

De sjuery bestiet út Jacob de Haan, Femke de Walle en Gerben Huizinga. De Haan beoardielet de muzyk, De Walle de entertainment en Huizinga it totale programma.

Yn de B groep waard Brassband Roosendaal de winner, yn de A groep wie dat Brassband Schoonhoven A. Komplete útslaggen binne te finen op de side fan SurventoBrass.