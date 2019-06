Berne-iepenloftspul Easterwierrum: Macbeth fan Skotlân State

In grouwélich stik út de 16e iuw liket op it earste each wat stoffich, seker foar bern. Mar Peter Sijbenga hat der neffens regisseurs Sjoerd Blom en Romke Gabe Draaijer in prachtich stik fan makke, wêrby alles byinoar komt. Net allinnich teäterspul mei dûns en sang, mar in hiele belibbing dêrom hinne al foardat it stik begjint.

Wat dat is? Dêr dogge de regisseurs noch wat mysterieus oer. It publyk kin harren opmeitsje foar in stik mei in boadskip; wês wat leaver foar de natuer én foar inoar.

It ferhaal

Macbeth wurket yn it twastjerrerestaurant 'Skotlân State' ûnder lieding fan de grutte baas, Duncan. It restaurant hat in bêste namme, want nearne oars kinst sokke lekkere burgers krije as dêr. Macbeth is de sjefkok en hat it der goed nei it sin. Mar dan moetet hy trije jiske-ophellers dy him in bysûndere foarsizzing dogge. It restaurant sil in tredde stjer krije en Macbeth de grutte baas. Hoe wurdt dizze foarsizzing werklikheid? Dêr hoecht Macbeth allinnich mar Duncan foar de fermoardzjen om sa oan de top te kommen. En dat docht er.