Thewis Hobma wint ljepperij om Ello Sterenborg Bokaal

It twadde plak wie foar Ysbrand Galama (19.83) fan Warkum. Tredde waard Freark Kramer fan It Heidenskip mei in ôfstân fan 19.18 meter.

PR foar Boukje de Boer

By de froulju gie de winst mei 14.74 nei Boukje de Boer fan It Heidenskip. Sy sprong dêrmei in nij persoanlik rekôr. Sigrid Bokma fan Hylpen waard twadde (14.19) by de froulju, Anna-Jet Leyenaar fan Drylts (13.40) wie tredde.