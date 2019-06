Hennie Spijkerman wurdt assistint fan Johnny Jansen by SC Hearrenfean

Spijkerman wie it ôfrûne jier aktyf by FC Grins as assistint fan trainer Danny Buijs. Earder wie hy assisint fan Frank de Boer by Ajax doe't dy dêr fjouwer kear kampioen fan Nederlân waard.

Talan wie de lêste jierren aktyf as haad jeugdoplieding by de klup. Yn it ferline kaam hy as spiler acht jier lang út foar Hearrenfean.