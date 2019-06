LDODK nei finale fjildkuorbal nei winst op TOP

LDODK wie miskien wol de grutte favoryt foar it duel. Dit fjildseizoen hie de ploech 2 kear lyk spile en mar 1 kear ferlern. Fierder waard elke wedstriid yn winst omsetten troch de Gordyksters. Nettsjinsteande dy goede statistiken hie LDODK it dreech tsjin TOP. De ploech út Sassenheim koe goed meikomme en stie by it skoft sels in puntsje foar (10-11).

LDODK moat fan fier komme

Dy foarsprong foar de besikers waard yn de twadde helte sels stadichoan grutter. It ferskil op in bepaald momint wie mar leafst fjouwer doelpunten (12-16). Under oanfiering fan Friso Boode die LDODK der alles oan om werom te kommen yn it duel. It wie úteinlik Erwin Zwart dy't syn ploech nei in frije bal op 17-17 brocht mei noch sân minuten op de klok.

TOP kaam net mear ûnder de druk út en Diana van der Vorst en Erwin Zwart makken der sels 20-17 fan. Yn de slotfaze kaam TOP noch efkes werom, mar it finaleplak fan LDODK kaam net mear yn gefaar.

LDODK spilet sneon 22 juny om 18.00 oere yn de finale tsjin DOS'46 dat sneontemiddei mei 20-14 wûn fan PKC.