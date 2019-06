Crone: "2018 was absoluut het mooiste jaar van mijn leven"

As him foarlein wurdt dat er sa fûl is op it neilibjen fan de regels, antwurdet er dat er net fynt dat er strang is mar dat er dúdlik en konsekwint is. "Ik zeg altijd: twee keer geel is rood. Ik geef een waarschuwing en bij de tweede keer sluit ik de boel". It giet dan om kafees dy't langer iepen binne as tastien is of alkohol skinke oan minderjierrigen.

Der binne ek hiel wat drugspannen sletten troch de boargemaster. "Maar als er een zoon bezig is met de handel in drugs terwijl er ook een oude zieke moeder in dat huis woont, zorg ik er voor dat er voor haar een oplossing gevonden wordt".