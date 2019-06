LDODK spilet sneontejûn de heale finale fan it lânskampioenskip kuorbal op it fjild. De Gordyksters binne yn de eareklasse A earste wurden en ha dêrom it thúsfoardiel tsjin TOP út Sassenheim. TOP is twadde wurden yn de eareklasse B.

De finale wurdt sneon 22 juny spile om 18.00 oere yn De Lier. Tsjinstanner is DOS'46, dat sneontemiddei mei 20-14 wûn fan PKC.